Pygmalion是韩国的一家设计工作室,2011年创立于首尔,作品包括电影海报、电视、演出、展览海报及字体设计等,官方网站:http://www.pygmn.com。

对于外语片的本地化海报设计,惯常做法是保留基础版式,进行内容翻译、字体风格的统一。这是Pygmalion的一项主要工作,但他们在处理很多影片海报时会对内容进行再分析,重新选择素材再创作,迎合韩国本土观众的审美风格。

以上是《声梦奇遇》(Attila Marcel)的美国版及韩国版正式海报对比,点击阅读全文可见他们的更多作品。

《凯文怎么了》( We Need to Talk About Kevin)美国正式海报 / 韩国正式海报,韩国版选用全新素材重设计

《泡沫人生》(L’écume des jours)法国正式海报 / 韩国预告海报

《毛骨悚然》(クリーピー)日本正式海报 / 韩国正式海报,相同基础素材的同构,版式优化,色调统一

《99个家》(99 Homes)美国正式海报 / 韩国正式海报,相同基础素材重构,韩国版进行版式调整,字体优化

《陌生之地》(Strangerland)美国正式海报 / 韩国正式海报,韩国版重新选用素材,强化大片感,调整字体风格

《女仆日记》(Journal d’une femme de chambre)法国正式海报 / 韩国正式海报,相同素材,版式及字体的调整

《戏梦巴黎》(The Dreamers)美国正式海报 / 韩国预告海报

—–

欢迎关注我们的微信公众号,请搜索添加「PADMAG」







设计