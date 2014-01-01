Pygmalion是韩国的一家设计工作室，2011年创立于首尔，作品包括电影海报、电视、演出、展览海报及字体设计等，官方网站：http://www.pygmn.com。

对于外语片的本地化海报设计，惯常做法是保留基础版式，进行内容翻译、字体风格的统一。这是Pygmalion的一项主要工作，但他们在处理很多影片海报时会对内容进行再分析，重新选择素材再创作，迎合韩国本土观众的审美风格。

以上是《声梦奇遇》（Attila Marcel）的美国版及韩国版正式海报对比，点击阅读全文可见他们的更多作品。

《凯文怎么了》（ We Need to Talk About Kevin）美国正式海报 / 韩国正式海报，韩国版选用全新素材重设计

《泡沫人生》（L’écume des jours）法国正式海报 / 韩国预告海报

《毛骨悚然》（クリーピー）日本正式海报 / 韩国正式海报，相同基础素材的同构，版式优化，色调统一

《99个家》（99 Homes）美国正式海报 / 韩国正式海报，相同基础素材重构，韩国版进行版式调整，字体优化

《陌生之地》（Strangerland）美国正式海报 / 韩国正式海报，韩国版重新选用素材，强化大片感，调整字体风格

《女仆日记》（Journal d’une femme de chambre）法国正式海报 / 韩国正式海报，相同素材，版式及字体的调整

《戏梦巴黎》（The Dreamers）美国正式海报 / 韩国预告海报

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