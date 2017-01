Diane Arbus(1923-1971),美国女摄影师,出生于一个富裕的犹太家庭,盛名时突然自杀的她是摄影史上最著名,也是最富争议的美国摄影师之一。

1941年,18岁的Diane与青梅竹马的Allan结婚,这对夫妇开设了一个名为Diane & Allan Arbus的商业摄影机构,为《Vogue》,《Harper’s Bazaar》等时尚杂志拍摄作品十余年——尽管“他们都讨厌时尚界”。

以上是自拍像,拍摄于1945年,点击阅读全文可见她的更多故事。

在当时他们的一张合影中,Diane头发卷曲,温柔的斜靠在丈夫的脸颊边。每天在完成工作室的工作后,她会赶回家中为丈夫和两个女儿做饭。

(Diane及Allan Arbus夫妇)

Allan在蜜月后送给妻子一台相机,Diane从心底开始萌发更为独立和艺术的创作方向。1956年的某天,在摄影棚中忙碌一整天为《Vogue》布置一个拍摄场景之后,她说,“我不能再做了,也不会再做了”。

Diane带着自己的35mm尼康相机走上纽约街头,跟随陌生人或在某个门廊等待,直到拍到想拍摄的人。她在拍下的第一个胶卷上用笔标注“#1”,这个对摄影成瘾的小习惯延续了她的一生。

(1957年)

(暮色中的孩子,1957年)

1959年夏天,Diane和Allan分居,但他们的生活仍紧密相连,每个周日Allan都会过来与Diane一起吃早午餐,并帮忙冲洗胶卷。

然而,Diane的人生重心已发生了转变,她的新住处黑暗而狭窄,她剪断头发,将床垫直接放在地板上,墙上贴满自己的作品。这期间,她逐渐从一个富家女、传统意义上的贤妻良母,转变成一个不断与陌生人接触,渴望冒险的激进艺术家。

1960年前后,Diane的关注点转向社会边缘人群——侏儒、巨人、智力残疾者、变性者、裸体主义者等。她跟陌生人交谈,说服对方拍摄,甚至跟着陌生人回家,要求他们脱下衣服展示纹身、伤疤或者他们的秘密。

“拍你害怕的东西。如果我不拍他们,就不会有人看到他们。

Take pictures of what you fear. I really believe there are things nobody would see if I didn’t photograph them.”

关于拍摄,Diane的一大特点是她会与拍摄对象建立深入的个人联系。在英国拍摄一群年轻摩托车手时,她先花费几个小时用没装胶卷的相机假装拍摄,以建立一个放松和熟悉的氛围,拍摄最后这些年轻人已开始跟这位大他们20多岁的摄影师调情。而在拍摄裸体主义者时,她会立刻脱光衣服,融入所有的拍摄对象中。

Allan在她死后数年曾说,“Diane最可贵的特点是她的勇气”。

(男扮女装者,1959年)

(无头女子,1961年)

(中央公园里的男孩,1962年)

(卧室中的三胞胎,1963年)

以上这张作品经常被人解读,画面中是新泽西的三胞胎姐妹坐在自己家中的床上,她们都拥有黑色卷曲的头发,穿着一样的衬衫和裙子,她们的床都完全相同。

但这三位如此相似的姐妹,她们的表情却完全不同,早熟、高兴、悲伤,差异犹如古老的面具,好似这些表情是一个女人的不同面。

60年代中期她开始拍摄与性相关的作品,而Diane个人的性生活也相当复杂。她会跟许多朋友、同事、拍摄对象甚至陌生人上床,对于Diane而言,她只是在扩展自己的生活经历——每个人都有这样的权利。

Diane和她的哥哥Howard之间有一种复杂的迷恋关系,小时候父母不在家时她会和哥哥在家中一起游戏,而Howard上战场时随身带着Diane的照片。而据一本书中所说,Diane宣称她与哥哥不同寻常的关系一直延续到了成年,在她自杀前几周与心理医生的谈话中她说,最近还曾跟哥哥睡在一起。

(顶着发卷的男子,1966年)

(1967年)

(双胞胎,1967年)

1967年,Diane被纽约现代艺术博物馆(MoMA)选作摄影展《New Documents》的三位艺术家之一,几百人挤满了开幕式。这次展览是一个分水岭,从此Diane开始位于所有评论的中心,同时人们对于她的作品也有巨大争议。

(1967年《New Documents》展览现场的Diane)

(1967年的Diane Arbus)

可能是受到母亲的遗传,Diane多年受抑郁症的困扰,她对所有试图销售其作品的画廊合作都非常犹豫,她觉得自己并没有准备好,所有的正在创作中的作品仍需要数年才能真正完成。

与此同时,另一件更为私人的事也在摧毁Diane,与她在一起大约有10年亲密关系的Marvin Israel,睡了她的女儿Doon。

她早期所拍摄的智力残疾者使用了极为柔和的光线,当时她认为这些照片“柔情而美丽”,但1971年又说她讨厌这些照片。

(墨西哥侏儒在酒店房间中,1970年)

(嘉年华上的纹身男子,1970年)

(嘉年华上的吞剑者,1970年)

1971年7月26日,Diane在日记本上写下“最后的晚餐”,在纽约家中吞下大量药物,合衣躺进浴缸并割腕自杀——死的信念如此之大以至她割断了自己的肌腱,时年48岁。

摄影师Joel Meyerowitz曾说,“如果摄影不足以让她活下去,我们还有什么希望?”

她人生的最后一个胶卷标注着“#7459″。

(Diane Arbus自拍像)

Diane Arbus是第一位在威尼斯双年展展出作品的美国摄影师,1972年,她去世后出版的摄影集《Diane Arbus: An Aperture Monograph》是史上最为畅销的摄影专著,直至今天仍在不断重印。

2006年,一部关于Diane Arbus的电影《Fur》(皮毛)上映,片中由妮可·基德曼饰演Arbus。

(关于Diane的电影《Fur》)

(妮可·基德曼饰演Diane Arbus)

