Diane Arbus（1923-1971），美国女摄影师，出生于一个富裕的犹太家庭，盛名时突然自杀的她是摄影史上最著名，也是最富争议的美国摄影师之一。

1941年，18岁的Diane与青梅竹马的Allan结婚，这对夫妇开设了一个名为Diane & Allan Arbus的商业摄影机构，为《Vogue》，《Harper’s Bazaar》等时尚杂志拍摄作品十余年——尽管“他们都讨厌时尚界”。

以上是自拍像，拍摄于1945年，点击阅读全文可见她的更多故事。

在当时他们的一张合影中，Diane头发卷曲，温柔的斜靠在丈夫的脸颊边。每天在完成工作室的工作后，她会赶回家中为丈夫和两个女儿做饭。

（Diane及Allan Arbus夫妇）

Allan在蜜月后送给妻子一台相机，Diane从心底开始萌发更为独立和艺术的创作方向。1956年的某天，在摄影棚中忙碌一整天为《Vogue》布置一个拍摄场景之后，她说，“我不能再做了，也不会再做了”。

Diane带着自己的35mm尼康相机走上纽约街头，跟随陌生人或在某个门廊等待，直到拍到想拍摄的人。她在拍下的第一个胶卷上用笔标注“#1”，这个对摄影成瘾的小习惯延续了她的一生。

（1957年）

（暮色中的孩子，1957年）

1959年夏天，Diane和Allan分居，但他们的生活仍紧密相连，每个周日Allan都会过来与Diane一起吃早午餐，并帮忙冲洗胶卷。

然而，Diane的人生重心已发生了转变，她的新住处黑暗而狭窄，她剪断头发，将床垫直接放在地板上，墙上贴满自己的作品。这期间，她逐渐从一个富家女、传统意义上的贤妻良母，转变成一个不断与陌生人接触，渴望冒险的激进艺术家。

1960年前后，Diane的关注点转向社会边缘人群——侏儒、巨人、智力残疾者、变性者、裸体主义者等。她跟陌生人交谈，说服对方拍摄，甚至跟着陌生人回家，要求他们脱下衣服展示纹身、伤疤或者他们的秘密。

“拍你害怕的东西。如果我不拍他们，就不会有人看到他们。

Take pictures of what you fear. I really believe there are things nobody would see if I didn’t photograph them.”

关于拍摄，Diane的一大特点是她会与拍摄对象建立深入的个人联系。在英国拍摄一群年轻摩托车手时，她先花费几个小时用没装胶卷的相机假装拍摄，以建立一个放松和熟悉的氛围，拍摄最后这些年轻人已开始跟这位大他们20多岁的摄影师调情。而在拍摄裸体主义者时，她会立刻脱光衣服，融入所有的拍摄对象中。

Allan在她死后数年曾说，“Diane最可贵的特点是她的勇气”。

（男扮女装者，1959年）

（无头女子，1961年）

（中央公园里的男孩，1962年）

（卧室中的三胞胎，1963年）

以上这张作品经常被人解读，画面中是新泽西的三胞胎姐妹坐在自己家中的床上，她们都拥有黑色卷曲的头发，穿着一样的衬衫和裙子，她们的床都完全相同。

但这三位如此相似的姐妹，她们的表情却完全不同，早熟、高兴、悲伤，差异犹如古老的面具，好似这些表情是一个女人的不同面。

60年代中期她开始拍摄与性相关的作品，而Diane个人的性生活也相当复杂。她会跟许多朋友、同事、拍摄对象甚至陌生人上床，对于Diane而言，她只是在扩展自己的生活经历——每个人都有这样的权利。

Diane和她的哥哥Howard之间有一种复杂的迷恋关系，小时候父母不在家时她会和哥哥在家中一起游戏，而Howard上战场时随身带着Diane的照片。而据一本书中所说，Diane宣称她与哥哥不同寻常的关系一直延续到了成年，在她自杀前几周与心理医生的谈话中她说，最近还曾跟哥哥睡在一起。

（顶着发卷的男子，1966年）

（1967年）

（双胞胎，1967年）

1967年，Diane被纽约现代艺术博物馆（MoMA）选作摄影展《New Documents》的三位艺术家之一，几百人挤满了开幕式。这次展览是一个分水岭，从此Diane开始位于所有评论的中心，同时人们对于她的作品也有巨大争议。

（1967年《New Documents》展览现场的Diane）

（1967年的Diane Arbus）

可能是受到母亲的遗传，Diane多年受抑郁症的困扰，她对所有试图销售其作品的画廊合作都非常犹豫，她觉得自己并没有准备好，所有的正在创作中的作品仍需要数年才能真正完成。

与此同时，另一件更为私人的事也在摧毁Diane，与她在一起大约有10年亲密关系的Marvin Israel，睡了她的女儿Doon。

她早期所拍摄的智力残疾者使用了极为柔和的光线，当时她认为这些照片“柔情而美丽”，但1971年又说她讨厌这些照片。

（墨西哥侏儒在酒店房间中，1970年）

（嘉年华上的纹身男子，1970年）

（嘉年华上的吞剑者，1970年）

1971年7月26日，Diane在日记本上写下“最后的晚餐”，在纽约家中吞下大量药物，合衣躺进浴缸并割腕自杀——死的信念如此之大以至她割断了自己的肌腱，时年48岁。

摄影师Joel Meyerowitz曾说，“如果摄影不足以让她活下去，我们还有什么希望？”

她人生的最后一个胶卷标注着“#7459″。

（Diane Arbus自拍像）

Diane Arbus是第一位在威尼斯双年展展出作品的美国摄影师，1972年，她去世后出版的摄影集《Diane Arbus: An Aperture Monograph》是史上最为畅销的摄影专著，直至今天仍在不断重印。

2006年，一部关于Diane Arbus的电影《Fur》（皮毛）上映，片中由妮可·基德曼饰演Arbus。

（关于Diane的电影《Fur》）

（妮可·基德曼饰演Diane Arbus）

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