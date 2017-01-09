Calvin Chen是一名美国儿科医生及摄影师，现居波特兰，官方网站：http://www.calvinchen.org。

“儿科医生和摄影师的两种身份都让我有机会去见证孩子们的故事、他们的希望、梦想和恐惧”，这些作品拍摄于他的旅行途中，包括巴西、亚马逊流域、古巴等，大多是偏远落后的地区。镜头下的一些孩子他之前曾见过，而更多只是旅途中偶然遇到。这些孩子大多安全和健康状况不佳，但他们教给Chen很多关于幸福的理解，快乐的瞬间。

Chen记得曾在亚马逊流域的一个小村庄中看到一个小女孩，她在教堂门口坐了几个小时，突然就毫无征兆的疯跑出去，“她奔跑的动作是纯粹的快乐和自由”，这些孩子让他想起自己的童年，“世上任何一个地点，无论多么偏远荒凉，所有人都是相同的”。

近期Calvin Chen的个人作品展正在俄勒冈Blue Sky画廊展出。以上这副拍摄于亚马逊，2015年，点击阅读全文可见更多图片。

祈祷，2015年拍摄于亚马逊

桥，2015年拍摄于亚马逊

棒球，2000年拍摄于古巴

吊床，2015年拍摄于亚马逊

乌龟，2014年拍摄于亚马逊

原木，2015年拍摄于亚马逊

跳，2015年拍摄于巴西

The Chariot，拍摄于2015年

影子游戏，2015年拍摄于巴西

没入水中的船，2015年拍摄于亚马逊

玩偶，2015年拍摄于巴西

树和三轮车，2015年拍摄于亚马逊

家，拍摄于2016年

La Manzanita，拍摄于2016年

盐田，拍摄于2016年

Alfonsina，拍摄于2016年

泳池，拍摄于2016年

排队，2015年拍摄于巴西

跳水，2014年拍摄于亚马逊

晚餐，拍摄于2016年

Joad的海龟，拍摄于2016年

男孩与牛，拍摄于2016年

白日梦，拍摄于2016年

家，2015年拍摄于巴西

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