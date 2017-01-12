2016「最好的俄罗斯」摄影大赛获奖作品
The Best of Russia是俄罗斯一年一度的摄影比赛，2008年由莫斯科的WINZAVOD当代艺术中心创办，官方网站：http://thebestofrussia.ru/en。
这项年度赛事欢迎所有专业和业余摄影师，不限年龄，往年组委会曾收到最小6岁、最大92岁参赛者的作品。主题也包罗万象，包括动物、建筑、时尚、风景、人文等，唯一要求是作品必须拍摄于俄罗斯，获奖作品会在年初公开展出。这些作品有助于人们更多了解这个地理上跨越了11个时区、世界上面积最大的国家的多样性。2016年的比赛特设了一个特别主题Let’s be Happy。评委会最终选择了292幅作品获奖，完整获奖作品列表请访问：http://thebestofrussia.ru/en/winners/2016。
以上这张来自时尚类 / Александра Аземкина，点击阅读全文可见更多获奖作品，另请参阅往年获奖作品。
自然类 / Вадим Трунов
自然类 / Денис Будьков
时尚类 / Булат Арсланов
时尚类 / Валентин Блох
自然类 / Татьяна Ионова
自然类 / Сергей Дубинин
2016年特别主题Let’s be happy / Екатерина Перехожева
日常生活类 / Юнона Котлярова
日常生活类 / Никита Пайков
建筑类 / Ольга Беккер
日常生活类 / Антон Мухаметчин
日常生活类 / Александр Джус
建筑类 / Сергей Болденков
日常生活类 / Владимир Осинцев
时尚类 / Илья Блинов
建筑类 / Влад Сидорак
日常生活类 / Григорий Сысоев
日常生活类 / Александр Романов
日常生活类 / Илья Теплов
日常生活类 / Александра Витушкина
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看似随手拍，但是又莫名的喜感跟好看……