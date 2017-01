The Best of Russia是俄罗斯一年一度的摄影比赛,2008年由莫斯科的WINZAVOD当代艺术中心创办,官方网站:http://thebestofrussia.ru/en。

这项年度赛事欢迎所有专业和业余摄影师,不限年龄,往年组委会曾收到最小6岁、最大92岁参赛者的作品。主题也包罗万象,包括动物、建筑、时尚、风景、人文等,唯一要求是作品必须拍摄于俄罗斯,获奖作品会在年初公开展出。这些作品有助于人们更多了解这个地理上跨越了11个时区、世界上面积最大的国家的多样性。2016年的比赛特设了一个特别主题Let’s be Happy。评委会最终选择了292幅作品获奖,完整获奖作品列表请访问:http://thebestofrussia.ru/en/winners/2016。

以上这张来自时尚类 / Александра Аземкина,点击阅读全文可见更多获奖作品,另请参阅往年获奖作品。

自然类 / Вадим Трунов

自然类 / Денис Будьков

时尚类 / Булат Арсланов

时尚类 / Валентин Блох

自然类 / Татьяна Ионова

自然类 / Сергей Дубинин

2016年特别主题Let’s be happy / Екатерина Перехожева

日常生活类 / Юнона Котлярова

日常生活类 / Никита Пайков

建筑类 / Ольга Беккер

日常生活类 / Антон Мухаметчин

日常生活类 / Александр Джус

建筑类 / Сергей Болденков

日常生活类 / Владимир Осинцев

时尚类 / Илья Блинов

建筑类 / Влад Сидорак

日常生活类 / Григорий Сысоев

日常生活类 / Александр Романов

日常生活类 / Илья Теплов

日常生活类 / Александра Витушкина

—–

