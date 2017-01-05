Beth Moon，美国女摄影师，出生于1955年，官方网站：http://bethmoon.com。

这组作品来自2014年出版的作品集《Ancient Trees: Portraits of Time》（古树：时间的肖像）。童年时，Moon的父亲就经常跟她讲所见到的鸟、树、花的名字和故事。约14年前，当她还生活在英国时，她就已经开始四处旅行寻找古树拍摄。之后，她搬到美国西海岸，整个系列的拍摄从未停止，通过出售作品筹措旅行资金，她曾前往的拍摄地包括南非、也门、马达加斯加和以色列等。

Moon使用中画幅宾得相机拍摄，然后使用古老的法国生产相纸配合贵金属手工冲印，使她的作品可以保存上千年，就像画面中所拍摄的古树。

“寻找这些古树的过程也很艰难，在马达加斯加，我带着向导开车3个小时，跟附近村庄的首领打听，他跟我要了大约三毛钱的费用带我前去找这棵传说中的树，吉普车开在前面，整个村庄的人都跟在后面跑”。即便找到了古树，拍摄也不容易，猴面包树上有成千上万的蝙蝠在上面栖息，还有一条巨大的眼镜蛇在树下的草地徘徊。Moon只能摒住呼吸，拍下这宏伟的景象。

“我希望探讨的是生存的力量，不仅是人类与自然，摄影本身也是如此。作为地球上最大和最古老活着的纪念碑，我相信这些已生存几个世纪之久的古树拥有伟大的意义，尤其是在我们已开始寻求与自然和谐共生的这个年代。睡在这些古树下面，等待最佳光线的来临，这是我从未经历过的体验”。

以上这副：龙之心（Heart of Dragon），也门共和国索科特拉岛，拍摄于2010年。这些已生存超过500年的树种是索科特拉岛所特有的，它们生存于恶劣的环境，树枝努力向天上生长以获得空中微薄的水分。现已归为濒危物种。点击阅读全文可见更多图片。[via]

The Major’s Oak，2005年拍摄于英格兰。这棵拥有独特树冠的橡树是英国最著名的橡树之一，树周长33英尺（约10米），重约23吨，年龄约800-1000年。

著名的Bowthorpe橡树，2002年拍摄于英格兰林肯郡，据估算年龄已超过1000年，可能是英格兰最古老的橡树。

恋人，2006年拍摄于马达加斯加。当地有一个关于它们的爱情传说，不幸的恋人最终拥抱在一起直到永恒。

木棉，2004年拍摄于美国佛罗里达。像这样尺寸巨大的木棉通常生长在雨林中，但Moon在佛罗里达一个私人庄园中找到了它。

Gelli Aur西部红柏，2006年拍摄于英国威尔士，据称这棵树种植于1863年。

圣爱德华的哨兵（The Sentinels of St. Edwards），2005年拍摄于英格兰。种植于约18世纪，这两棵树所守护的是一座教堂的门。

Rilke’s Bayon，2007年拍摄于柬埔寨暹粒。横跨寺庙的巨大榕树，根系撬开古老的石块深入土壤。

Angkor Passage，2007年拍摄于柬埔寨吴哥窟。

猴面包树，拍摄于马达加斯加。这些造型奇特而壮丽的树木轻松就可以长到98英尺（约30米）的高度。

Beth Moon

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