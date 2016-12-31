Tiffany Bozic，美国女画家，成长于阿肯色州的一个农场，现居加州，并未接受过正统的绘画教育，如今她已举行两次个人展览并出版有一本个人画册，“我想通过画作来提醒观众，我们生活在一个有趣而神秘的世界，它拥有令人惊叹的复杂性和纯粹性”，官方网站：http://www.tiffanybozic.net。

她生命的大部分时间都在观察大自然的奥妙，其作品拥有传统自然文献插画的精密细致，又融入了超现实的奇思妙想，她画面中的生物或者不真实存在，或是植物和动物的某种融合体。创作灵感一方面来自Bozic自己亲身前往野外考察记录，同时也有来自旧金山加利福尼亚科学院标本室中的研究。

以上这副名为《Flora and Fawn》，创作于2016年，点击阅读全文可见她的更多新作。[via]

Abundance, 2016

Stimuli, 2015

Dcath, 2015

Altruism, 2015

Coming Together, 2015

Before Words, 2015

Divide, 2014

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