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Tiffany Bozic绘画新作

2016年12月29日 评论 发表评论

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Tiffany Bozic，美国女画家，成长于阿肯色州的一个农场，现居加州，并未接受过正统的绘画教育，如今她已举行两次个人展览并出版有一本个人画册，“我想通过画作来提醒观众，我们生活在一个有趣而神秘的世界，它拥有令人惊叹的复杂性和纯粹性”，官方网站：http://www.tiffanybozic.net。

她生命的大部分时间都在观察大自然的奥妙，其作品拥有传统自然文献插画的精密细致，又融入了超现实的奇思妙想，她画面中的生物或者不真实存在，或是植物和动物的某种融合体。创作灵感一方面来自Bozic自己亲身前往野外考察记录，同时也有来自旧金山加利福尼亚科学院标本室中的研究。

以上这副名为《Flora and Fawn》，创作于2016年，点击阅读全文可见她的更多新作。[via]

Tiffany Bozic绘画新作

Abundance, 2016

Tiffany Bozic绘画新作

Stimuli, 2015

Tiffany Bozic绘画新作

Dcath, 2015

Tiffany Bozic绘画新作

Altruism, 2015

Tiffany Bozic绘画新作

Coming Together, 2015

Tiffany Bozic绘画新作

Before Words, 2015

Tiffany Bozic绘画新作Tiffany Bozic绘画新作

Divide, 2014

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  1. sz
     | 2016年12月31日14:16 | #1
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    非常喜欢

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