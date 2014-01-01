日本设计网站JDN有一个名为Tokyo Show Window的固定栏目，以最为繁华的银座地区为中心，持续多年关注东京大型商铺的创意橱窗设计。资料最早可追溯到2011年初，持续跟踪的店铺有银座三越、资深堂银座、日本桥三越、和光百货等10多家，“商业与创意的结合，东京万千美丽中的一面”，访问地址：http://www.japandesign.ne.jp/showwindow。

JDN (Japan Design Net/日本设计网) 创立于1997年，分享日本国内及国际最新设计相关资讯，介绍设计师及工作机会，并为日本设计类院校提供服务。

以上是资生堂银座大厦，2015新年主题「项链」，设计 / 中村竜治建筑事务所，点击阅读全文可见更多图片。

以上是资生堂银座大厦，2015新年主题「项链」，设计 / 中村竜治建筑事务所

东京银座三越，2016年圣诞主题「LIFE IS A GIFT」

伊势丹新宿店本馆，2015年主题「Global Green 人与自然的关系」

伊势丹新宿店本馆，2014年圣诞主题「北欧」

伊势丹新宿店本馆，2014年新年主题「歌舞伎」

资生堂银座旗舰店，2016年7月主题「红」

资生堂银座旗舰店，2015年9月

资生堂银座旗舰店，2012年6月「140周年纪念」

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