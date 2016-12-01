Marcel Heijnen，荷兰摄影师，设计师、音乐家，1992年起长居亚洲，其作品曾在新加坡及香港等地展出，“对生活的好奇心驱动我的创造力，我使用摄影作为艺术创作的主要手段，去探寻美丽及超越现实的表达方式”，官方网站：http://www.marcelheijnen.com。

这组作品名为「Hong Kong Shop Cats」（香港铺头猫），Marcel在香港生活期间，发现很多店主有养猫的习惯，猫咪同时承担朋友及伙计的职责，它们的日常工作是驱赶老鼠保护库存，而作为回报，店主为它们提供食物和一个安全舒适的家。很多猫原来是街头的流浪猫，被好心的店主们所收养。

这些叫做小花、肥仔、阿呆、叮叮等的猫咪，生活在西营盘及上环的老店铺中，而Marcel作为一个多年养猫的摄影师，店铺中的这些毛茸茸的伙计是他与店主攀谈的借口。“阿呆最初是店主买来抓老鼠的，但从某天开始，它决定不再杀戮，店主却一直留着它。这些日子店主病了，阿呆承担了陪伴和照看店主的职责”。

“老旧中药铺、杂货店；猫咪、鱼干、米饭；每一幅照片都提供了一个洞察香港传统行业的窗口，背景是香港当地文化的画像”，该系列相关作品正在香港Blue Lotus画廊展出，并有同名画册「香港铺头猫」出版，该项目的专属官网：http://www.chinesewhiskers.com。

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