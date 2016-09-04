虽然闹钟的设计可以追溯到古希腊，但这项发明直到工业革命之后仍然不是非常普及，于是在1900年代的英国和爱尔兰，早上叫人起床变成了一门可以经营的生意，一批人以此为生，他们被称作「Knocker-up」。起不了床的人们会每周花几便士，雇一位Knocker-up早上用棍子敲打自家的门，或者用一个长杆直接在卧室的窗户上敲打，Knocker-up会一直等到确认他昏昏欲睡的客户真的已经起床后再离开。

这个行业在1920年左右因闹钟变得更为便宜和普及而逐渐消失了，但一些专业的Knocker-up被火车站雇来招呼工人按时换班而继续存在了几十年。

以上这张拍摄于约1900年，一位Knocker-up正在英国西北部的兰开夏郡叫醒他的客户，点击阅读全文可见另几张图片。[via]

拍摄于约1910年。

拍摄于约1915年。

1929年，伦敦的Charles Nelson作为一名专业Knock-up工作了25年，他为需要早起的人们提供服务——比如医生、市场工作人员和司机等。

1941年，英国第一位铁路专业Knocker-up正在工作，她被雇来通知工人在需要去换班了。

—–

欢迎关注我们的微信公众号，请搜索添加「PADMAG」







其他