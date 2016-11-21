David Seymour（1911-1956），波兰摄影师、摄影记者，他是马格南图片社创始人之一，并从1954年起担任主席直至去世，官方网站：http://davidseymour.com。

David从1933年起从事自由新闻摄影，1936-38年他报道了西班牙内战及其他国际事件。二次大战纳粹入侵波兰时，他正在纽约，1940年他加入美国军队并前往欧洲。1948年，David受联合国儿童基金会（UNICEF）的邀请，前往奥地利、匈牙利、意大利、波兰及德国记录战争过后的儿童，这次拍摄成就了他最为著名的系列作品《Children of War》，学者Inge Bondi对此评价道：

“David Seymour的心总是对孩子们完全敞开，镜头下的孩子似乎忘记了他的存在，而他却能捕捉到孩子的每一个动作，每一点微小的痛苦和快乐。他的画面中没有故弄玄虚的技巧和人为设定的布光，却生动记录下这些苦难的孩子们”。

以上这副1948年拍摄于意大利那不勒斯，点击阅读全文可见他的更多作品。

意大利，1948年

奥地利维也纳，1948年

意大利，孤儿院的孩子在废墟前游戏，1948年

奥地利维也纳，儿童医院中的孩子，她患有疾病需要穿着特殊的金属马甲，1948年

希腊约阿尼纳，1948年

希腊，1948年

匈牙利布达佩斯附近，1948年

意大利那不勒斯，孩子手中是个破碎的娃娃，1948年

奥地利维也纳，1948年

意大利，一名女孩带着她家的马从田地回家，1948年

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