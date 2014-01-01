Masoud Gharaei，伊朗摄影师，1988年出生于贝赫沙赫尔，毕业于德黑兰大学学习工业管理，现居德黑兰，作品站点：http://www.lensculture.com/masoud-gharaei-3。

长期以来，大多数人对于伊朗的印象仍停留在战争和政治动荡的20世纪70年代，很少有人深入了解这个国家悠久的历史和文化，以及它的现状。Masoud的作品消除了人们对于伊朗的刻板印象，这里不是充满了反对西方的示威者，也不像媒体所描绘的那般保守。Masoud真正开始拍摄只有大约2-3年时间，所用的设备也大多是手机，但他的作品风格却相当成熟。

“当人们被单反对着拍摄时，他们会觉得不自在和害怕。但手机是一个新变化，手机拍摄已成为所有人的日常行为，拍摄设备本身真的不重要。我喜欢在街头行走，观察陌生人，我对人们的行为、衣着甚至走路方式都感兴趣。而我热衷街头摄影最重要的原因是，拍摄对象和发生的事从不会重复。我试图展现伊朗这个国家的两面性，它的美丽和弊端”。

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