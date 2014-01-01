LondonMoment是一个在Instagram上的特别账户，管理者Cristina整理分享该平台上关于伦敦街头的优秀摄影作品（图像中必须包含人物），用户可通过添加#londonmoment标签的方式投稿，访问地址：http://www.instagram.com/londonmoment（可能需要代理）。

Cristina说，“我居住在伦敦，这是一座伟大的城市，你可以捕捉到无穷的多样性。我希望通过建立这样一个平台，用街头摄影的方式展示这座城市的精神。这个账户开通几个月以来，已有超过13000张图片投稿，现在我每天都会筛选数百张作品，其中不乏来自专业摄影师的优秀作品，但对此我会非常谨慎，我更希望呈现更多样的作品，不想让这个平台变得不易接近。我个人尤其偏好捕捉到某个稍纵即逝表情的照片，或者画面让人微笑，一些作品值得你一看再看”。

以上这张来自thompson.u，点击阅读全文可见更多图片。[via]

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