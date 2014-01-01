Tony Vaccaro，美国摄影师，出生于1922年，以1944-45年在欧洲拍摄的相关作品，及二次世界大战刚结束在德国拍摄重建景象著称，战后他主要为美国杂志拍摄时尚及生活方式相关作品，官方网站：http://tonyvaccaro.studio。

1942年，Tony作为一名步兵，随第83步兵师来到欧洲，他随身带着一把步枪及一台价值47美元的相机，接下去三年他持续记录了二次大战前线的景象。“我会首先用枪射击，在确保自己安全的情况下，我才会拿出相机拍摄”，夜间他在军用头盔里冲洗胶卷，挂在树枝上晾干，然后将底片收在随军背包中。战后Tony又作为新闻摄影师在欧洲工作多年。

现年93岁的Tony正在举办一个名为“Tony Vaccaro: War, Peace, Beauty”的个人作品回顾展，呈现他所经历的战争中的恐惧和勇气、悲伤及希望。同时有一部关于这位摄影师的记录片在HBO播映。

以上这副拍摄于1947年3月4日，一位被美国俘虏的德国士兵，回到自己在法兰克福的家乡却只发现一片废墟。点击阅读全文可见更多图片。

一位美国士兵正在瞄准准备射击，1945年3月拍摄于莱茵河谷。

被雪覆盖的死去的士兵，1945年1月拍摄于比利时。

士兵亲吻一名小女孩，1944年8月拍摄于法国圣布里亚克群众自发的庆祝活动上。

1945年拍摄于德国。

废墟，1946年拍摄于意大利。

两个孩子在一家杂货店门口等待他们的母亲，1946年拍摄于德国。

相机举起时两个女孩的不同反应，1946年拍摄于意大利。

小提琴手，1947年拍摄于意大利。

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