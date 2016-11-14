红牛Illume摄影大赛（Red Bull Illume Image Quest）由功能饮料红牛首席赞助，旨在表彰国际范围内优秀的冒险及极限运动摄影作品，2007年首次举办，非每年举办，今年是该奖项的第四届，官方网站：http://www.redbullillume.com。

今年的大赛收到来自全球120个国家5645名摄影师的作品，由著名摄影师Lorenz Holder担任评审团主席，53位专业评审从这些作品中选出了11幅最终获奖作品，未来这些作品将在世界各地进行巡回展出。

以上这副是全场大奖，摄影师Lorenz Holder，点击阅读全文可见更多获奖作品。[via]

摄影师：Ale Di Lullo

摄影师：Daniel Vojtěch

摄影师：Micky Wiswedel

摄影师：Jody MacDonald

摄影师：Vegard Aasen

摄影师：Luke Shadbolt

摄影师：Denis Klero

摄影师：Dean Treml

摄影师：Dean Treml

摄影师：Lorenz Holder







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