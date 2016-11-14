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2016红牛Illume摄影大赛获奖作品

2016年11月14日 评论 发表评论

2016红牛Illume摄影大赛获奖作品

红牛Illume摄影大赛（Red Bull Illume Image Quest）由功能饮料红牛首席赞助，旨在表彰国际范围内优秀的冒险及极限运动摄影作品，2007年首次举办，非每年举办，今年是该奖项的第四届，官方网站：http://www.redbullillume.com

今年的大赛收到来自全球120个国家5645名摄影师的作品，由著名摄影师Lorenz Holder担任评审团主席，53位专业评审从这些作品中选出了11幅最终获奖作品，未来这些作品将在世界各地进行巡回展出。

以上这副是全场大奖，摄影师Lorenz Holder，点击阅读全文可见更多获奖作品。[via]

2016红牛Illume摄影大赛获奖作品

摄影师：Ale Di Lullo

3

摄影师：Daniel Vojtěch

4

摄影师：Micky Wiswedel

5

摄影师：Jody MacDonald

6

摄影师：Vegard Aasen

7

摄影师：Luke Shadbolt

8

摄影师：Denis Klero

9

摄影师：Dean Treml

10

摄影师：Dean Treml

11

摄影师：Lorenz Holder



摄影 , ,

  1. DA
     | 2016年11月14日10:20 | #1
    回复 | 引用

    相比彩色的绚丽我还是更喜欢黑白的深邃

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