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Francisco Diaz及Deb Young摄影作品：操场

2016年11月9日 评论 发表评论

Francisco Diaz及Deb Young摄影作品：游乐场

Francisco Diaz及Deb Young是一个特别的摄影师组合，分别居住在美国及新西兰，虽然远隔千山万水，但两人通过一种他们称为“国际协作计划”（The International Collaboration Project）的模式共同创作，他们甚至发明了一种特殊的技术，实现对方远程看到自己正在拍摄的景象。Diaz及Young的作品大多是超现实奇幻风格，官方网站：http://www.diaz-young.com

这组作品名为《The Playground》，作品中的每一幅都是由多个单幅图像后期制作而成，一幅作品中的人物元素可能分别拍摄于美国和新西兰不同的地点，每一幅讲述一个单独的故事。除了玩耍中膝盖划伤带来的疼痛，作品试图展现更多悬疑甚至罪恶的情绪。

童年时期留下的些微阴影在长大成人之后仍一直追随，童年就像一个谜语，需要穷极一生去寻找答案。在孩子们玩耍的操场上，成年人永远只是围观者。孩子们自己在决定谁是英雄谁是坏蛋，谁可以一起玩的，谁是被孤立的，Diaz及Young将这称之为“神秘而不自觉的孩子社会的复杂性”。

以上这副名为《等待》，点击阅读全文可见该系列的更多图片。

Francisco Diaz及Deb Young摄影作品：游乐场

Francisco Diaz及Deb Young摄影作品：游乐场

奔跑

Francisco Diaz及Deb Young摄影作品：游乐场

套袋跑

Francisco Diaz及Deb Young摄影作品：游乐场

水边

Francisco Diaz及Deb Young摄影作品：游乐场

那个男孩

Francisco Diaz及Deb Young摄影作品：游乐场

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空地

Francisco Diaz及Deb Young摄影作品：游乐场

捉迷藏

Francisco Diaz及Deb Young摄影作品：游乐场

虚张声势

Francisco Diaz及Deb Young摄影作品：游乐场

水枪

Francisco Diaz及Deb Young摄影作品：游乐场

新来的女孩



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