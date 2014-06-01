Small World Photomicrography Competition（微小世界显微摄影大赛）由尼康主办，第一届比赛开始于1975年，每年举办一次，旨在展现显微镜下的美丽及生物多样性，比赛对所有人开放，主题也没有任何限制，大赛分为摄影及视频两个部分，该奖项已成为全球科学领域显微摄影尖端技术的展示，官方网站：http://www.nikonsmallworld.com。

日前大赛公布了2016年的获奖作品，以上来自摄影师Francis Sneyers，蝴蝶翅膀，10倍放大，点击阅读全文可见更多图片。[via]

2016获奖作品第一名，摄影师Dr. Oscar Ruiz，四天大的斑马鱼胚胎，10倍放大

摄影师Dr. Csaba Pintér，山羊花（Goatsbeard flower）的种子，1.4倍放大

摄影师Evan Darling，蝴蝶翅膀，10倍放大

摄影师Walter Piorkowski，蜈蚣的毒牙，16倍放大

摄影师Yousef Al Habshi，蜘蛛的眼睛，9倍放大

摄影师Jochen Schroeder，蝴蝶的“嘴管”，6.3倍放大

摄影师Laurie Knight，黑接骨木花蕊，10倍放大

摄影师Jochen Schroeder，黄蜂的复眼

摄影师Yousef Al Habshi，红色斑点甲虫，19倍放大







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