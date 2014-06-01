首页 > 摄影 > 2016微小世界显微摄影大赛获奖作品

2016微小世界显微摄影大赛获奖作品

2016年10月21日 评论 发表评论

2016微小世界显微摄影大赛获奖作品

Small World Photomicrography Competition（微小世界显微摄影大赛）由尼康主办，第一届比赛开始于1975年，每年举办一次，旨在展现显微镜下的美丽及生物多样性，比赛对所有人开放，主题也没有任何限制，大赛分为摄影及视频两个部分，该奖项已成为全球科学领域显微摄影尖端技术的展示，官方网站：http://www.nikonsmallworld.com

日前大赛公布了2016年的获奖作品，以上来自摄影师Francis Sneyers，蝴蝶翅膀，10倍放大，点击阅读全文可见更多图片。[via]

2016微小世界显微摄影大赛获奖作品

2016获奖作品第一名，摄影师Dr. Oscar Ruiz，四天大的斑马鱼胚胎，10倍放大

2016微小世界显微摄影大赛获奖作品

摄影师Dr. Csaba Pintér，山羊花（Goatsbeard flower）的种子，1.4倍放大

2016微小世界显微摄影大赛获奖作品

摄影师Evan Darling，蝴蝶翅膀，10倍放大

2016微小世界显微摄影大赛获奖作品

摄影师Walter Piorkowski，蜈蚣的毒牙，16倍放大

2016微小世界显微摄影大赛获奖作品

摄影师Yousef Al Habshi，蜘蛛的眼睛，9倍放大

2016微小世界显微摄影大赛获奖作品

摄影师Jochen Schroeder，蝴蝶的“嘴管”，6.3倍放大

2016微小世界显微摄影大赛获奖作品

摄影师Laurie Knight，黑接骨木花蕊，10倍放大

2016微小世界显微摄影大赛获奖作品

摄影师Jochen Schroeder，黄蜂的复眼

2016微小世界显微摄影大赛获奖作品

摄影师Yousef Al Habshi，红色斑点甲虫，19倍放大



摄影 , , , , ,

  1. 目前还没有任何评论.
  1. 目前还没有任何 trackbacks 和 pingbacks.
为避免垃圾评论，您首次评论后需要审核后才能发布，请您谅解

无觅相关文章插件，快速提升流量