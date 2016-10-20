2016 National Geographic Nature Photographer of the Year是美国《国家地理杂志》举办的多个年度摄影大赛之一，拍摄内容可包括野生动物、自然风光或对于环境问题的观察，今年的大赛将在11月4日截止征稿。全场大奖的获得者将会得到杂志社提供的前往厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛的双人10天旅行，每个类目的获奖作品将会获得最高2500美元的奖金，大赛官网：http://photography.nationalgeographic.com/nature-photographer-of-the-year-2016/。

此处整理的是目前投稿的部分作品，以上这副来自Santiago Borja，37000英尺的高空，太平洋上巨大的积雨云，点击阅读全文可见更多图片。[via]

棕熊，拍摄于阿拉斯加，摄影师Aaron Baggenstos。

日本北海道美瑛町著名的“蓝色池塘”，每年都有大量游客来到此地，摄影师Kent Shiraishi。

非洲克鲁格国家公园（Kruger National Park），一只豹在树顶享用它的食物——一只羚羊，“树有很多分叉，我们在那站了大约一个小时，只为捕捉最好的一瞬”，摄影师Daniela Deutzer。

俄罗斯，一只睡着的海象，摄影师Mike Korostelev。

成千上万只火烈鸟生活在肯尼亚的博戈里亚湖，这里是他们的天堂，摄影师Yu Huiping。

原产于澳大利亚新西兰海域的鱿鱼，点状的面部图案让人想起古代土著人的绘画，摄影师Matthew Smith。

澳大利亚新南威尔士州的海岸，当海面没有风时，波浪呈现出犹如果冻般的质感，摄影师Warren Keelan。

雨季中，一只冠毛壁虎（Crested Gecko）用舌头清理眼睛上的水滴，摄影师Harry Lyndon-Skeggs。







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