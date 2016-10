Benedict Redgrove,英国摄影师,出生于1969年,早期从事平面设计的经历传承到他的摄影作品之中——一个明显的特征就是画面简洁而干净。Benedict是科技创新的狂热爱好者,擅长通过摄影展现科技的美感,他的客户包括惠普、IBM等科技巨头、以及包括阿斯顿·马丁在内的众多车企。官方网站:http://benedictredgrove.com。

这组作品名为《NASA: Past and Present Dreams of the Future》,Benedict获准进入美国国家航空航天局(NASA)拍摄,记录下该组织过去和现在在宇宙探索方面的科技发明,从猎户座飞船、人形机器人Valkyrie、波音公司的Starliner载人飞船以及将在2018年发射的SLS火箭,这个拍摄过程已持续6年并仍在进行中,部分作品将刊登在最新一期的《WIRED》英国版。

以上是约翰逊航天中心于2013年研发的人形机器人Valkyrie,点击阅读全文可见该系列的更多作品,另请参阅我们的“科学与艺术”标签。[via]







摄影