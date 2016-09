Sean Loose,美国插画师、设计师,现居佐治亚州,官方网站:http://www.looseillustration.com/。

此处整理的均是Sean为卢卡斯剧院(Lucas Theatre for the Arts,一家创立于1921年的剧院,定期放映经典艺术电影及举办演出,位于美国萨凡纳市)所绘制的专题及经典电影海报,点击阅读全文可见更多作品。[via]

公主新娘 (The Princess Bride, 1987)

E.T.外星人 (E.T.: The Extra-Terrestrial, 1982)

闪灵 (The Shining, 1980)

2001太空漫游 (2001: A Space Odyssey, 1968)

教父 (The Godfather, 1972)

乱世佳人 (Gone with the Wind, 1939)

罗马假日 (Roman Holiday, 1953)

杀死一只知更鸟 (To Kill a Mockingbird, 1962)







