香港杂志《100毛》封面设计
《100毛》（100Most）是香港的一本周刊杂志，创刊于2013年3月，售价10元，每周四出版，“每期列出100条当周最注目的话题，每篇文章约为100至500字，编辑们希望这能令读者可读完整本杂志”，该杂志封面设计精美，尤其精于中文字体的变化及布局，新浪微博：http://weibo.com/100most，官方网站：http://www.tvmost.com.hk/（可能需要代理）。
点击阅读全文可见该杂志的更多封面设计。[via]
《100毛》（100Most）是香港的一本周刊杂志，创刊于2013年3月，售价10元，每周四出版，“每期列出100条当周最注目的话题，每篇文章约为100至500字，编辑们希望这能令读者可读完整本杂志”，该杂志封面设计精美，尤其精于中文字体的变化及布局，新浪微博：http://weibo.com/100most，官方网站：http://www.tvmost.com.hk/（可能需要代理）。
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售价10元，正好100毛！这名字一下子记住了！
非常赞
喜欢这个设计！
从定位来看，100个条话题，短短几百字，读起来更有效。现在人世间碎片化，没空读大篇幅的文章，这种概念挺好。
在哪能买到这个杂志啊