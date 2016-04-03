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香港杂志《100毛》封面设计

2016年3月28日 评论 发表评论

香港杂志《100毛》封面设计

100毛》（100Most）是香港的一本周刊杂志，创刊于2013年3月，售价10元，每周四出版，“每期列出100条当周最注目的话题，每篇文章约为100至500字，编辑们希望这能令读者可读完整本杂志”，该杂志封面设计精美，尤其精于中文字体的变化及布局，新浪微博：http://weibo.com/100most，官方网站：http://www.tvmost.com.hk/（可能需要代理）。

点击阅读全文可见该杂志的更多封面设计。[via]

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  1. 礼品茶
     | 2016年4月3日13:37 | #1
    回复 | 引用

    售价10元，正好100毛！这名字一下子记住了！

  2. 冷水
     | 2016年4月15日18:58 | #2
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    非常赞

  3. SN
     | 2016年4月28日13:50 | #3
    回复 | 引用

    喜欢这个设计！
    从定位来看，100个条话题，短短几百字，读起来更有效。现在人世间碎片化，没空读大篇幅的文章，这种概念挺好。

  4. 骑士祁
     | 2017年1月5日11:08 | #4
    回复 | 引用

    在哪能买到这个杂志啊

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