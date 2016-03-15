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Bharat Sikka时尚摄影作品

2016年3月14日 评论 发表评论

Bharat Sikka时尚摄影作品

Bharat Sikka，印度摄影师，1973年出生，毕业于美国帕森斯设计学院摄影系，其时尚摄影极具电影画面感，他尤其喜好在画面中呈现不同文化的碰撞，传统与现代，时尚与日常，杂志客户包括《纽约时报》、《W》、《VOGUE》、《I.D》等，并在全球范围内多次举办个展，官方网站：http://www.bharatsikka.com/

此处整理的是他的一些早期作品，以上来自系列作品《Lover》，点击阅读全文可见更多作品。

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  1. ayako88
     | 2016年3月15日20:35 | #1
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    漂亮~~支持！！

  2. hosein safavi
     | 2016年3月19日23:23 | #2
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    wow! really love it

  3. 滑小稽
     | 2016年3月22日10:11 | #3
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    魅惑

  4. AweI
     | 2016年4月6日10:44 | #4
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    喜欢，很有感觉。

  5. 滑不溜秋
     | 2016年5月24日21:37 | #5
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    不喜欢这样的摄影，对比少女的美和老年的不美吗？

  6. hackjd
     | 2016年6月7日22:59 | #6
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    @滑不溜秋
    用不同的目光看到的东西是不一样的，所以你看到了美和不美。

  7. Volvic
     | 2016年8月15日14:50 | #7
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    摆拍可以，但做得不够自然。

  8. 小花
     | 2017年9月7日15:05 | #8
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    多少令人有点不适，老奶奶那么大岁数了要伺候一个西洋小妞，动作反过来会不会比较好

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