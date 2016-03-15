Bharat Sikka，印度摄影师，1973年出生，毕业于美国帕森斯设计学院摄影系，其时尚摄影极具电影画面感，他尤其喜好在画面中呈现不同文化的碰撞，传统与现代，时尚与日常，杂志客户包括《纽约时报》、《W》、《VOGUE》、《I.D》等，并在全球范围内多次举办个展，官方网站：http://www.bharatsikka.com/。

此处整理的是他的一些早期作品，以上来自系列作品《Lover》，点击阅读全文可见更多作品。







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