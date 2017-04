【摄影/建筑】约旦古城佩特拉遗址,在每周的一、三、四夜间都会点燃蜡烛,该地在2007年被选为世界七大奇迹之一。佩特拉遗址是约旦古代文明的象征,位于海拔1000米的高山上,宫殿、庙宇、陵墓等几乎全在岩石上雕刻而成。

取景于同一地点的两幅经典作品:第一幅是摄影大师布拉塞(Brassai)的《女神游乐厅后台》;第二幅是爱德华·马奈的《女神游乐厅的吧台》。女神游乐厅(Folies Bergères)是巴黎的一家著名夜总会,开业于1869年,现仍在营业。它在鼎盛时期与黑猫夜总会齐名,以华丽香艳的表演及堂皇的排场著称。

【摄影】《夜の雨国》,拍摄于台北,来自台湾摄影师Chunyang LIN,http://t.cn/8sUf27o。

英国《每日邮报》网站刊登的一组照片,在湖南九龙江国家森林公园中,一群小狗围绕着一个火堆取暖,文章标题是“I want to be a hot dog too”,http://t.cn/8FeuUlp。

【摄影】来自日本女摄影师Hiyoko Mame,http://t.cn/8sZK1RE。

【创意】仙人掌纸杯蛋糕,来自纽约女蛋糕师Alana Jones-Mann,她的网站上提供了详细的制作过程,http://t.cn/zQ7orOU。







