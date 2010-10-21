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Shlomi Nissim摄影作品

2010年10月21日 评论 发表评论

Shlomi Nissim，以色列摄影师，出生于1972年，作品站点：http://1x.com/member/27630/shlomi-nissim/

以上这张名为《Little Red》（小红帽），该作品在Minotaure Contempop画廊出售，标价2900英镑。点击阅读全文可见更多作品。[via]



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  1. 伍哥
     | 2010年10月21日21:57 | #1
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    那张闪亮清澈的眼睛看得我非常感动

  2. BiangBing
     | 2010年10月23日13:56 | #2
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    对，我支持楼上的说法，我也很喜欢那张。

  3. xudone
     | 2010年10月25日23:18 | #3
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    也同意楼上两位的说法。不过第三张望向车窗外男人的，光面和影面非常融合，也很漂亮

  4. S
     | 2010年11月1日22:42 | #4
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    小红帽那个，让人印象深刻

  5. susan
     | 2010年11月2日23:40 | #5
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    (=@__@=)哪里是小红帽？人狼之恋吧

  6. 罗卜迪尼路
     | 2010年11月6日17:15 | #6
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    很棒啊~~

  7. Jessica
     | 2010年11月11日15:59 | #7
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    excellent

  8. 绿色Becca
     | 2010年11月20日14:41 | #8
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    同意五楼的。。
    金刚芭比么。。

  9. 2333
     | 2017年1月7日23:08 | #9
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    车窗男人那张好有吸引力~

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