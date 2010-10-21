Shlomi Nissim，以色列摄影师，出生于1972年，作品站点：http://1x.com/member/27630/shlomi-nissim/
以上这张名为《Little Red》（小红帽），该作品在Minotaure Contempop画廊出售，标价2900英镑。点击阅读全文可见更多作品。[via]
摄影 1972, Shlomi Nissim, 人物, 以色列, 动物, 摄影, 童话, 色彩, 风景
那张闪亮清澈的眼睛看得我非常感动
对，我支持楼上的说法，我也很喜欢那张。
也同意楼上两位的说法。不过第三张望向车窗外男人的，光面和影面非常融合，也很漂亮
小红帽那个，让人印象深刻
(=@__@=)哪里是小红帽？人狼之恋吧
很棒啊~~
excellent
同意五楼的。。
金刚芭比么。。
车窗男人那张好有吸引力~
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那张闪亮清澈的眼睛看得我非常感动
对，我支持楼上的说法，我也很喜欢那张。
也同意楼上两位的说法。不过第三张望向车窗外男人的，光面和影面非常融合，也很漂亮
小红帽那个，让人印象深刻
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同意五楼的。。
金刚芭比么。。
车窗男人那张好有吸引力~